Rusya'dan flaş karar. Başbakan görüldüğü yerde yakalanacak

Ukrayna ile 2 yıldır savaş halinde bulunan Rusya, kendisine muhalefet eden devlet başkanlarına karşı da yatırım uygulamayı ihmal etmiyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttığını duyurdu.

Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Kallas, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.

Bakanlık, kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı.

Basına yansıyan haberlere göre Kallas, Rus yönetimine karşı açıklamalarıyla biliniyor.