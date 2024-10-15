Rusya'dan giriş yapacak iliklerimize kadar donacağız. 6 ilimize kar yağacak

Son meteorolojik veriler, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve bazı bölgelerde sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Çarşamba günü öğleden sonra Rusya'dan gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 7-8 derece daha düşmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, birçok ilimizde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar yerini daha soğuk bir havaya bırakacak.

Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden eseceği, güney ve doğu kesimlerde ise hafif ve ara sıra orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, Ekim ayı ortalama sıcaklıklarının İstanbul ve Ankara’da 20 derece civarında olduğunu belirtti. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise sıcaklıklar hâlâ 28 derecelere kadar yükselebiliyor. Ancak, çarşamba öğleden sonra gelecek soğuk hava ile birlikte İstanbul'da sıcaklık 21 dereceden, perşembe günü ise hissedilen 10-11 dereceye kadar düşecek.

Karadeniz Bölgesi için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Çalışkan, yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini belirtti. Sinop, Samsun, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize gibi illerde, rakımı 1300 metre olan bölgelerde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Özellikle Sinop’tan Rize’ye kadar uzanan kıyı boyunca sel tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle, bölge halkının dikkatli olması gerektiği vurgulandı.