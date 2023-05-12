Rusya'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

Kılıçdaroğlu'nun dün gündeme getirdiği iddialara yönelik Kremlin'den ilk açıklama geldi.

Rusya'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız” demiş, mesajını Rusça da paylaşmıştı.

Rusya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü kaset iddialarına yönelik ilk açıklamayı yaptı. Açıklamada ''Türkiye’deki seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz. Türkiye’deki ana muhalefet adayına bu yöndeki iddiaları ileten her kimse yalancıdır'' denildi.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rusya’ya yönelik bir mesaj paylaşmıştı.

“KASET MONTAJININ ARDINDA SİZ VARSINIZ”

Mesajında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye kurulan ve gerçeği yansıtmayan ‘kaset kumpası’na değinen Kılıçdaroğlu, “Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

RUSÇA DA PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkçe paylaşımının yanı sıra konuyla ilgili bir de Rusça mesaj yayımladı.

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