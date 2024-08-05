Rusya'dan 'kıyamet' açıklaması. '2 dakika kaldı'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, nükleer tehdit sebebiyle dünyadaki gerilimin derecesini ortaya çıkaran “kıyamet saatine iki dakika kaldığını” fakat bunun sürecin geri döndürülemez olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

Ryabkov, Rossiya-1 devlet televizyonu kanalında yayımlanan program için yaptığı konuşmada dünyadaki çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Kıyamet saati”nde ibrenin sona yaklaştığını belirten Ryabkov, Bu saatin artık iki dakikaya yakın bir şeyi gösterdiğini ancak bunun saatin ilerleyişinin geri döndürülemez ve kıyamet saati savaşının başlayacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Ryabkov, tüm olanlara sorumlulukla yaklaşılması gerektiğini ifade ederek, ordunun barutunu kuru tutması gerektiğini, çünkü senaryoların çok farklı olabileceğini söyledi.

Öte yandan Ryabkov, Rusya’nın Ukrayna etrafındaki çatışmanın çözümü için Batı'ya tek taraflı taviz vermeyeceğini belirtti.

“Kıyamet saati” ifadesi, 1947 senesinde ilk kez nükleer silahların kontrol altına alınmasının aciliyetini göstermek için Atom Bilimcileri Bülteni’nin (The Bulletin of the Atomic Scientists) kapağında kullanılmıştı.

Ryabkov’un röportajının tümü, Rusya devlet kanalı Rossiya-1’in akşam haber bülteninin arkasından “Vesti Nedeli” isimli programda yer alacak.