Rusya'dan KKTC adımı. Putin Kıbrıs'ı tanıyacak mı?

Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Rusya'dan KKTC adımı. Putin Kıbrıs'ı tanıyacak mı?

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliği'nden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

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