Rusya'dan kritik hamle. O ülke ile vizeleri kaldırdılar

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya kritik bir duyuru yaptı. Rusya, 2008 yılından bu yana problemli olduğu ve vize uygulaması yaptığı Gürcistan ile vizeleri kaldırdı.

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabishvili, Rusya'nın hamlelerini " provokasyon " olarak nitelendirdi.

Rusya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Gürcü vatandaşları 15 Mayıs'tan itibaren Rusya'ya girebilecek ve mesleki nedenler dışında 90 günden az kalışlarda Rusya'da vizesiz kalabilecekler.

Rusya, diğer bir hamleyle de 2019'dan bu yana yasak olan Gürcistan uçuşlarını da yeniden başlattığını duyurdu.