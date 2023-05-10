Rusya'dan kritik hamle. O ülke ile vizeleri kaldırdılar

Rusya, bugün yaptığı açıklamada, Gürcistan vatandaşlarına vizelerin kaldırıldığını açıkladı.

Rusya'dan kritik hamle. O ülke ile vizeleri kaldırdılar

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya kritik bir duyuru yaptı. Rusya, 2008 yılından bu yana problemli olduğu ve vize uygulaması yaptığı Gürcistan ile vizeleri kaldırdı.

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabishvili, Rusya'nın hamlelerini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Rusya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Gürcü vatandaşları 15 Mayıs'tan itibaren Rusya'ya girebilecek ve mesleki nedenler dışında 90 günden az kalışlarda Rusya'da vizesiz kalabilecekler.

Rusya, diğer bir hamleyle de 2019'dan bu yana yasak olan Gürcistan uçuşlarını da yeniden başlattığını duyurdu.

Rus diplomasi sözcüsü Maria Zakharova yaptığı basın açıklamasında, bu iki kararın iki ülke vatandaşları arasındaki mübadele ve temasların aşamalı olarak kolaylaştırılmasına yönelik ilkeli yaklaşımla uyumlu dedi.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
ABD'de enflasyon rakamlar açıklandı. Veriler ılımlı geldi Dünya
ABD'de enflasyon rakamlar açıklandı. Veriler ılımlı geldi
Afganistanlı 227 sığınmacı ülkelerine gönderildi Güncel
Afganistanlı 227 sığınmacı ülkelerine gönderildi
Rusya’ya yapılacak 600 milyon dolarlık gaz ödemesi ertelendi. Haberi Reuters duyurdu Güncel
Rusya’ya yapılacak 600 milyon dolarlık gaz ödemesi ertelendi. Haberi Reuters duyurdu
Uzmanı açıkladı. Tatlı bağımlılığının 12 işareti Sağlık
Uzmanı açıkladı. Tatlı bağımlılığının 12 işareti
Elon Musk: Twitter mesajları şifreleniyor Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk: Twitter mesajları şifreleniyor
Şarkıcı Cenk Eren arazi aracı aldı Magazin
Şarkıcı Cenk Eren arazi aracı aldı
Almanya'da enflasyon geriledi Ekonomi
Almanya'da enflasyon geriledi