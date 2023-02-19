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Rusya'dan Macron'a: Napolyon'u unutma

Rusya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'nın yenildiğini görmek istemesine" karşılık "Napolyon Bonapart'ı unutmama" çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:32
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Rusya'dan Macron'a: Napolyon'u unutma

Rusya'dan Macron'a: Napolyon'u unutma
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Macron, Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'da yenilmesini istediğini, ancak asla "ezilmesini" istemediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, konuya ilişkin açıklamasında, "Fransa, Macron ile başlamadı ve devlet düzeyinde saygı duyulan Napolyon'un kalıntıları Paris'in merkezinde yatıyor." ifadesini kullandı.

Zakharova, Macron'un, Rus yönetimiyle defaatle görüşmeye çalıştığı bir zeminde, bu sözleriyle Batı'nın Rusya'da rejim değişikliği tartışmalarına girdiğine dikkat çekti.

Macron, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin politikasıyla ilgili karışık mesajlar verdiği için bazı NATO müttefiklerinden eleştiri almıştı. 

Fransa Cumhurbaşkanı cuma günü, Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması çağrısında bulunurken rejim değişikliğine inanmadığını ve bir noktada müzakerelerin olması gerektiğini söylemişti. 

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