Rusya'dan Orta Doğu'ya seyahat uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yayınlanan açıklamada "Rus vatandaşlarına, çok zorunlu haller dışında, bölgeye, özellikle de İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kaçınmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ekim ayında İran destekli Hamas militanlarının İsrail'e saldırarak yaklaşık 1.200 kişiyi öldürmesi ve en az 250 kişiyi rehin almasının ardından da Rusya benzer bir seyahat uyarısında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Orta Doğu'da gerginlik tüm hızıyla devam ediyor. Gazze Şeridi'nde ve Lübnan ile İsrail arasındaki Mavi Hat bölgesinde durum istikrarsızlığını koruyor" denildi.

Seyahat uyarısının Alman havayolları Lufthansa'nın Tahran'a ve Tahran'dan uçuşları 24 saat süreyle askıya almasından saatler sonra gelmesi dikkat çekti.

Bilindiği üzere İran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu yerleşkesinde iki üst düzey Devrim Muhafızları generali ve diğer beş subayın ölümüne neden olan füze saldırısına misilleme yapma tehdidinde bulunuyordu.

Çarşamba günü İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney, ölümcül saldırı nedeniyle İsrail'in "cezalandırılması gerektiğini ve cezalandırılacağını" söylemişti.

Hamas'ın İsrail'i işgalinden bu yana İran'ın Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan'daki vekillerin, İsrail ve ABD hedeflerine karşı vekalet savaşına karıştığı biliniyor.

Bloomberg'in Çarşamba günü ismi açıklanmayan Amerikalı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre İran ya da vekillerinin İsrail'e yönelik büyük bir füze ya da insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirmesi olası görünüyor. Bu arada İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İran'ın İsrail'e kendi topraklarından saldırması halinde İsrail'in karşılık vereceği uyarısında bulundu. Katz, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Eğer İran saldırırsa, İsrail de karşılık verecektir" dedi.