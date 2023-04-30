Rusya'dan Polonya'ya misilleme tehdidi

Rusya, yaptığı açıklamada Polonyalı yetkililerin Varşova'daki Rus Büyükelçiliği okulunu ele geçirmeleri sonrası misilleme yapacaklarını söylediler.

Rusya'dan Polonya'ya misilleme tehdidi

Editör: Özlem Kıral

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Polonyalı yetkililerin Varşova'daki Rus Büyükelçiliği okulunu ele geçirmesinin ardından 'misilleme' yapacaklarını söylediler.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin bildirdiğine göre, Polonya polisi ve Varşova Belediyesi'nden yetkililer Cumartesi sabahı kampüse girerek çalışanlardan binayı terk etmelerini istedi.

Rus Bakanlık, eylemi "tartışmalı, yasa dışı ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.

Ancak bir Polonya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Reuters'e verdiği demeçte Rusya'nın protesto etme hakkı olmasına rağmen yasalar çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi.

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