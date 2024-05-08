Rusya’dan ‘Refah’ açıklaması

Refah’ta yaklaşık 1,5 milyon Filistinli sivil bulunuyor ve bu bağlamda uluslararası insancıl hukuk hükümlerine uyulmasını istiyorlar. İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda birkaç kez müzakere yapıldı, ancak sonuç elde edilemedi. Oluşan durum, krizin seviyesinin düşürülmesi için Filistinliler ve İsrailliler arasında nihai statünün belirlenmesi için doğrudan diyalog kurulmasına ihtiyaç olduğunu doğruluyor. Bu diyalog sonucunda 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Fransızların çatışma bölgesine girmesi durumunda Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin hedefi haline geleceğini belirtti.

Almanya’nın siber saldırıdan Rusya’yı suçlamasını ise “temelsiz” ve “kanıtsız” olarak nitelendirdi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması görüşmelerine destek verdiklerini ifade etti.