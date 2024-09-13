Rusya’dan şahin adım

Rusya Merkez Bankası'ndan piyasa beklentilerin dışında şahin bir adımlar faizleri artırdı.

Banka politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 19 seviyesine yükseltti. Piyasaların medyan beklentisi politika faizinin yüzde 18 seviyesinde korunması tarafındaydı.

Ankete katılan sadece üç ekonomist bankanın 100 baz puanlık artış yapabileceğini öngörüyordu. Banka politika faizini yükseltirken, gelecek toplantı için de ek sıkılaşmaya açık olduğu mesajını verdi.

Çarşamba günü yayınlanan verilere göre ülkede yıllık enflasyon Ağustos'ta ilk defa gerilemişti. Temmuzdaki yüzde 9,13 olarak açıklanan enflasyon Ağustos ayında yüzde 9,05'e gerilemişti.