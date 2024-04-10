Rusya'dan Türkmenistan'a vize ambargosu

22 Mart akşamı Moskova'da meydana gelen kanlı terör girişiminden sonra Rusya'nın Türkmenistan vatandaşlarına karşı uyguladığı ambargonun sınırları genişletiliyor. İlk olarak Moskova yakınlarındaki Domodedovo kasabasında 12 işçiden tutuklanmış 4'ü para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılmış, geri kalanlar Yegoryevsk kentinde bulunan özel bir gözaltı merkezine sevk edilmişti. Vidnoye'deki başka bir gözaltı merkezinde sınır dışı edilmeyi bekleyen 47 Türkmenistanlının da bulunduğu biliniyor.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından iki gün önce yapılan yazılı açıklamada Türkmenistanlıların Rusya vizesi almasının en az bir buçuk yıl süreyle askıya alınabileceği belirtilmişti. İki devlet arasında sürmekte olan görüşmelerden sızan bilgilere göre diplomatlar ve büyük işletme temsilcilerinin bu uygulamadan muaf tutulacağı söz konusu.

Bugün medyaya yansıyan bir başka haberde ise Türkmenistan'dan Rusya'ya uçak bileti satışları askıya alındı.