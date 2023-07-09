Rusya’dan Ukrayna’ya roket saldırısı

Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusunda yer alan Lyman kentine düzenlediği roket saldırısı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’dan Ukrayna’ya roket saldırısı

(İHA) Rusya, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesinde yer alan Lyman kentine roket saldırısı düzenledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

Açıklamada ayrıca Rus ordusunun düzenlediği saldırılarda bir konut, bir matbaa şirketi binası ve 3 aracın ateşe verildiği aktarıldı.

Bölgeye sağlık ekipleriyle arama-kurtarma ekipleri gönderilirken yaralılar da hastaneye kaldırıldı.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ruslar, 10.00 sıralarında kasabayı çok sayıda roketatarla vurdu. Bir konut ve bir iş yeri büyük hasara uğradı.” dedi.

Önemli demiryolu merkezlerden biri olan Lyman kenti işgalin başında Rus ordusu tarafından ele geçirilmiş, kent geçtiğimiz Ekim ayında Ukrayna ordusu tarafından geri alınmıştı.

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