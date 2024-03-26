Rusya'nın 15 yaşındaki kahramanı: Yüzden fazla insanı kurtardı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonunda düzenlenen terör saldırısında 137 kişi yaşamını yitirdi.

Konser salonunda yarı zamanlı çalışan 15 yaşındaki Azerbaycan asıllı İslam Halilov, büyük bir kahramanlığa imza attı.



İNSANLARI TAHLİYE ETTİ

Terör saldırısı sırasında seyircilerin tahliyesine yardım eden Halilov, 100'den fazla kişiyi kurtardı.

Halilov, yaşanan panik esnasında kalabalığın tuvalete doğru çıkmaza girdiğini fark edince tahliyeye liderlik etmeye başladı.

İnsanları dar geçitten Expo bölgesine çıkaran 15 yaşındaki genç, ardından ise kalabalığı ofis binasından sokağa götürmeyi başardı.

"KENDİMİ KAHRAMAN OLARAK GÖRMÜYORUM"

O anları anlatan Halilov, hala olayın etkisini anlatamadığını kaydetti.

Halilov, "Eğer gidersem yüzlerce insanın öleceğini anladım. Bulabildiğim herkesi dışarı çıkardım ve eve gittim. Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum. Dürüst olmak gerekirse hâlâ şoktayım. Gözümün önünde bir adam vuruldu, bunu düşünmeden duramıyorum." dedi.

LİYAKAT MADALYASI VERİLECEK

Spartak Moskova taraftarı olan Halilov, Rus medyasında manşetlere çıkınca kulüp kahraman genci antrenmanlarına davet ederek ona kombine bilet hediye etti.

Rusya'da kahraman ilan edilen İslam Halilov’a, cesaretinden dolayı "Liyakat Madalyası” da verilecek.



Ödül, Rusya Müslümanlarının manevi lideri müftü Şeyh Ravil Gaynutdin tarafından 29 Mart'ta Katedral Camii'nde takdim edilecek.