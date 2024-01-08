Rusyanın bombaladığı Kiev'in belediye başkanı Almanya'dan lüks ev aldı

Ukrayna-Rusya savaşı yaklaşık olarakj 2 yıldır devam ederken Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun Almanya'da 6 milyon dolara lüks villa aldığı öğrenildi.

Ukrayna'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Strana'da yer alan habere göre, Kliçko vergi beyannamesinde Almanya’nın Hamburg şehrinden aldığı eve 6 milyon dolar ödediğini bildirdi.

Kliçko'nun, kendisi gibi eski boksör olan kardeşi Vladimir'in sahibi olduğu ABD merkezli bir şirketin borç anlaşması çerçevesinde 750 metrekarelik evi satın aldığı öne sürüldü.

Kliçko kardeşler, 2006-2015 yılları arasında birçok boks turnuvasında dünya şampiyonu olarak isimlerini duyurmuşlardı. 2013'te spor kariyerini yarıda bırakarak siyasete atılan Vitali Kliçko, 2014'te Kiev Belediye Başkanı oldu.

Bir dönem Almanya'da yaşayan Kliçko'nun Almanya’da birçok mülk satın aldığı haberleri daha önce de medyada yansıdı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'ye yönelik sert eleştirileriyle de tanınan Kliçko, Zelenskiy'nin başlıca siyasi rakipleri arasında bulunuyor.

Rusya'yla savaş devam ederken Ukrayna yönetimi içinde yolsuzluk iddiaları son dönemde gündemdeki yerini koruyor.

RUSYA UKRAYNA SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRDI

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal süreci 22 Şubat'ta 2'nci yılını dolduracak.

Çatışmalar son haftalarda giderek yoğunlaşırken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik "Kinjal" füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.