Kiev alev alev: Rusya, Trump'a inat yine vurdu

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i de hedef alan ve 12 saatten uzun süren büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada saldırıda 595 dron ve 48 füze kullanıldı, bunların büyük kısmı havada etkisiz hale getirildi.

Resmi açıklamaya göre saldırıda en az dört kişi hayatını kaybederken, 67 kişinin yaralandığı bildirildi. Kiev'de bir kardiyoloji kliniğinin yanı sıra bölgedeki fabrika ve konutların hasar gördü kaydedildi.. Kent sakinleri bütün geceyi boyunca patlama sesleri ve hava savunma sistemlerinin ateş sesleri altında metro istasyonlarında geçirdi.

Saldırılar, Ukrayna-Polonya sınırındaki askeri hareketliliği tetikledi. Polonya, "planlanmamış askeri aktivite" gerekçesiyle Lublin ve Rzeszow şehirleri yakınındaki hava sahasını geçici olarak kapattı.

Rus saldırılarını gerçekleştiği sırada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ile 90 milyar dolar değerindeki "mega anlaşma" üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Söz konusu anlaşma, Ukrayna'nın ABD'den 90 milyar dolar değerinde silah satın amasını öngörmesinin yanında, Ukrayna yapımı dronların ABD'ye satışına da kapı aralıyor.

Zelenskiy tarafından yapılan açıklamada ayrıca İsrail'den bir patriot hava savunma bataryasının geçen ay teslim alındığı, sonbaharda iki bataryanın daha geleceği bilgisi paylaşıldı.