17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Elektronik devi iflas etti: Binlerce mağazası vardı

Elektronik devi iflas etti: Binlerce mağazası vardı

Rusya’nın en büyük elektronik perakende zincirlerinden Svyaznoy, ekonomik yaptırımlardan etkilenerek iflas etti. Şirketin resmi iflas başvurusunu ilerleyen günlerde yapması bekleniyor.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:07
Takip Et

Rusya'nın elektronik perakende zinciri iflas etti: Binlerce mağazası vardı

Elektronik devi iflas etti: Binlerce mağazası vardı
+
Aa
-

Rusya’nın en büyük elektronik perakende zincirlerinden Svyaznoy’un yakın zamanda iflas başvurusunda bulunacağı açıklandı.

Kommersant gazetesi, perakendecinin Rusya Birleşik Federal Bilgi Kaydı Servisi’ne (Fedresurs) yaptığı başvurusuna dayandırdığı haberinde, Svyaznoy’un yakın zamanda Moskova Tahkim Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulunmayı planladığını duyurdu.

Başvuru bilgilerinde cep telefonu ve elektronik satıcısı Svyaznoy LLC’nin alacaklılarına olan borç miktarı bildirilmezken, alacaklıları arasında Sovcombank ve Alfa-Bank gibi kredi kuruluşlarının yer aldığı ifade ediliyor.

Gazeteye konuşan uzmanlar, şirketin iflas başvurusunda bulunma planlarının mahkemeye gitmeden en az 15 gün önce yayınlandığını ve bir ay süreyle geçerli olduğunu hatırlattı.

Svyaznoy ağının binden fazla Rus şehrinde 2 bin 600’den fazla mağazası olduğu belirtildi. Şirketin yüzde 69,25 hissesinin Cyprus DTsretail Ltd’ye, yüzde 24,8 hissesinin ise Dutch Euroset Holding N.V.’ye ait olduğu biliniyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
2
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
3
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
4
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
5
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
7
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Yunanistan Türkiye için saygı duruşu yapacak. Maç gelirleri de depremzedelere bağışlanacak
﻿Yunanistan Türkiye için saygı duruşu yapacak. Maç gelirleri de depremzedelere bağışlanacak
﻿Yunanistan Türkiye için saygı duruşu yapacak. Maç gelirleri de depremzedelere bağışlanacak
﻿AB depremzedeler için 5,5 milyon avroluk insani yardımda bulundu
﻿AB depremzedeler için 5,5 milyon avroluk insani yardımda bulundu
﻿AB depremzedeler için 5,5 milyon avroluk insani yardımda bulundu
﻿Akar duyurdu: Askere 'sıla izni' kararı
﻿Akar duyurdu: Askere 'sıla izni' kararı
﻿Akar duyurdu: Askere 'sıla izni' kararı
﻿Alman havalimanlarındaki uyarı grevi uçuşlara darbe vurdu
﻿Alman havalimanlarındaki uyarı grevi uçuşlara darbe vurdu
﻿Alman havalimanlarındaki uyarı grevi uçuşlara darbe vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.