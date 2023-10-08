Rusya'nın en zengin şirketi belli oldu

Gazprom şirketi, Forbes tarafından açıklanan en zengin şirketler listesinde Rusya'nın lideri oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rusya'nın en zengin şirketi belli oldu

Editör: Ali Öncü

Forbes tarafından yapılan açıklamaya göre enerji devi Gazprom, Forbes'un Rusya'nın en kârlı şirketleri sıralamasında üst üste ikinci kez zirvede yer aldı.

Gazprom, geçen yıl 1,3 trilyon ruble (13 milyar dolar) gelir elde ettikten sonra bir kez daha net kar açısından en büyük 100 Rus şirketi sıralamasında birinci oldu.

İlk üç şirket arasında ayrıca 8,4 milyar dolar kârla sıvılaştırılmış doğal gaz üretim kuruluşu Yamal LNG ve 8,1 milyar dolar kârla Rus petrol devi Rosneft yer aldı.

Rusya'nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil, Rosneft'i 7,9 milyar dolar net kârla takip etti. Listenin ikinci sırasında ise 6,4 milyar dolarla ülkenin ikinci büyük doğal gaz üreticisi Novatek yer alıyor.

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