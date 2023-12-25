Rusya'nın Herson'a saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

Rusya ve Ukrayna arasındaki Şubat 2022’de başlayan savaş karşılıklı bölgesel çatışmalar hala sürüyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın gece boyunca Ukrayna’nın güneyindeki bölgelere 31 İHA ve 2 füze ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Kırım’dan Herson, Mikolayiv, Donetsk, Odesa, Kirovohrad ve Hmelnitski bölgelerine atılan İHA’lardan 28’i ile ve füzelerin hava kuvvetleri tarafından imha edildiği açıklandı. İmha edilen İHA parçalarının Odesa limanındaki tesislerde hasara neden olduğu, kullanılmayan bir idari bina ile depoya zarar verdiği belirtildi.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıda yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

RUS SALDIRISINDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna, Rusya'nın son 24 saat içinde Herson bölgesine aralıksız saldırı düzenlediğini açıkladı. Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, Herson şehrinde bir binanın ve bir evin hedef alınması sonucu 3 kişinin, kentin güneyindeki bir kasabada düzenlenen İHA saldırısında bir kadının, kuzeydeki bir kasabanın ise ateş altına alınması sonucu da başka bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi. Bir tıbbi tesisin de vurulduğu saldırılar sebebiyle ayrıca bölgedeki gaz ve suyun kısmen kesildiği ifade edildi.

UKRAYNA’NIN SALDIRISINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Diğer yandan, Rusya ise Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Rus kontrolündeki Horlivka kasabasında Ukrayna’nın düzenlediği saldırılar sonucu bir alışveriş merkezi ile çok sayıda binanın hasar aldığını aktardı. Rusya'nın atadığı Horlivka Belediye Başkanı Ivan Prikhodko tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda bir kadının hayatını kaybettiği, 6 sivilin ise yaralandığını belirtildi.