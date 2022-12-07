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Donetsk kentindeki saldırıda 3 kişi öldü

Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Donetsk bölgesi, Ukrayna'nın bir saldırı düzenlediğini ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 00:10
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Rusyanın ilhak ettiği Donetsk kentindeki saldırıda 3 kişi öldü

Donetsk kentindeki saldırıda 3 kişi öldü
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Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentine yönelik düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Donetsk'teki sözde bölgesel savunma karargahından yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Donetsk'in Voroşilovskiy ilçesine yönelik saldırı düzenlediği belirtildi. 

YASA DIŞI OLARAK İLHAK EDİLMİŞTİ

Açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarılarak bölgedeki kentlerde su kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Donetsk, Ukrayna’nın Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti. (AA)

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