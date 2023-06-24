Rusya’nın kalbinde üst düzey alarm!

Rusya'nın başkenti Moskova'da "terörle mücadele rejimi" ilan edilirken sokağa çıkma yasağı duyuruldu.

Rusya’nın kalbinde üst düzey alarm!

Rusya'da Wagner lideri Prigojin'in darbe girişimi sonrasında başkent Moskova'da terörle mücadele rejimi ilan edildi.

Güç bir durum içerisinde olduklarını dile getiren Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent sakinlerine duyurusunda, “Değerli başkentliler, Moskova’da terörle mücadele rejimi ilan edilmiştir" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Moskova Belediye Başkanı, bazı yerlerde yolların trafiğe kapatılabileceğini de söyledi ve bu nedenle başkent sakinlerinden ‘sokağa gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını’ istedi. Başkentte yaşanan tehlikeye karşı uygulamaya alınan bir diğer kararı duyuran Sobyanin, ‘tehlikenin minimuma indirilmesi adına’ pazartesi günü Moskova’da tatil günü ilan ettiğini söyledi.

Rus Belediye Başkanı, sadece hükümet birimleri ile 7/24 çalışma gerektiren işletmeler ve savunma-sanayiyle ilgili tesislerde pazartesi olağan çalışmaların süreceğini açıkladı.

TERÖRLE MÜCADELE REJİMİ NEDİR?

Terörle mücadele rejimi, yollarda ve kamuya açık alanlarda kontrollerin sıkılaştırılmasını içeren bir uygulama.

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