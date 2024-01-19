Rusya'nın sınır kentinde Ortodoks Epifani etkinlikleri iptal edildi

Devlet haber ajansı Tass'ın bölgesel acil durumlar bakanlığından alıntı yaparak bildirdiğine göre, Belgorod şehri her 19 Ocak'ta Epifani bayramında inananların buzdaki deliklerden göletlere ve havuzlara daldığı etkinlikleri iptal etti.

Yaklaşık 340 bin nüfusuyla Rusya'nın sınıra yakın en büyük şehri Belgorod'da son haftalarda sınır ötesi saldırılar giderek sıklaşıyor ve birden fazla roketatar gibi nispeten basit ve hareketli silahlarla ulaşılabiliyor.

Bölge yetkilileri, 30 Aralık'ta Belgorod'un merkezine düzenlenen bombardımanda 21 kişinin öldüğünü ve 110 kişinin de yaralandığını söyledi. Bu saldırı, Moskova’nın komşusunu tam kapsamlı işgalinin başlamasından bu yana Rus topraklarındaki en ölümcül saldırılardan biriydi.

Sınır köyleri, savaş sırasında Ukrayna topçu ateşi, roketler, havan mermileri ve tespit edilmesi zor olan yoğun ormanlardan fırlatılan insansız hava araçları tarafından ara sıra hedef alındı. Ancak Perşembe gününe kadar hiçbir büyük halka açık etkinliğin iptal edildiği bilinmiyordu.

Bu arada Moskova'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin nükleer silahların kontrolü konusunda diyaloğu sürdürme yönündeki önerisini, Washington Ukrayna'ya askeri destek sunarken bunun imkansız olduğunu söyleyerek reddetti.

Yıllık basın toplantısında konuşan Lavrov, Batı'yı Ukrayna'yı Rusya topraklarına yönelik saldırıları artırmaya teşvik ederek küresel güvenlik risklerini körüklemekle suçladı ve Batı'nın Kiev'e yaptığı yardıma rağmen Moskova'nın çatışmadaki hedeflerine ulaşacağı konusunda uyardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy bu yıl Rusya sınır bölgelerinde daha fazla hedefi vurma sözü verdi. Amaç, özellikle Rusya'da Başkan Vladimir Putin'in altı yıl daha iktidarda kalmak istediği 17 Mart seçimleri öncesinde hayatı alt üst etmek ve Rusları tedirgin etmek.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan atılan on roketin düşürüldüğünü ve düşen enkaz nedeniyle bir kadının yaralandığını söyledi.

Uzun menzilli sınır ötesi füze, insansız hava aracı ve topçu saldırıları, özellikle kış aylarında ön cephedeki çatışmaların azaldığı dönemlerde savaşın bir özelliği olmuştur.

Rus güçleri Ukrayna'nın sivil bölgelerini defalarca bombaladı. Bölge Valisi Oleh Syniehubov'a göre Perşembe günü doğu Kharkiv bölgesindeki Kupiansk'ta çok katlı bir bina vurularak 57 yaşındaki bir kadın öldü ve iki erkek yaralandı.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisi, Rus birliklerinin Kupiansk yakınlarında Maly Burluk köyünü de bombalayarak yaşlı bir kadını öldürdüğünü söyledi. Açıklamada, 10 yaşında bir erkek çocuk ile 13 yaşında bir kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

Güneydeki Herson şehrinde bombardımanda arabasındaki bir sürücü ve sokakta yoldan geçen bir kişi öldü. Cumhurbaşkanlığı ofisine göre bölgede 81 yaşında bir kadın da dahil olmak üzere yedi kişi yaralandı.