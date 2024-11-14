AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya’dan gelen petrolü taşıyan tankerlere yönelik yeni yaptırımlar uygulamayı planlıyor. Bloomberg’e göre bu yaptırımlar, “gölge filo” olarak adlandırılan ve Rusya’dan petrol taşıyan gemi ağını hedef alacak. Yaptırımların 2024 yılının sonuna kadar yürürlüğe girmesi amaçlanıyor.

Yeni Yaptırımlar ve Hedefleri

Avrupa Komisyonu, gölge filo olarak bilinen bu tanker ağını sınırlamak için çeşitli önlemler almaya hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, söz konusu yaptırımlar sadece gemilere değil, hidrokarbon ticaretinde rol oynayan bazı bireylere de uygulanacak. Bu adım, Rus petrol ticaretinde büyük rol oynayan eski gemilerin kullanımını zorlaştırmayı amaçlıyor. Forbes'e göre, "gölge filo" terimi, mülkiyeti gizli olan veya yaptırımlara tabi petrol ticaretinde faaliyet gösteren eski gemileri tanımlamak için kullanılıyor.

Putin'den korkutan hamle. Rusya'nın gölge filosu Baltık Denizi'ne indi

Rusya’nın Petrol Ticaretinde Yunanistan’ın Rolü

2023 yılında Rus petrolünün yaklaşık %45’inin bu tür gemilerle taşındığı ve bu ticarette Yunanistan’ın önemli bir paya sahip olduğu belirtilmişti. O dönemde Yunan gemilerinin, taşınan petrol miktarının yarısından fazlasını gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Bu durum, AB içinde, Yunanistan’ın Rus petrol ticaretinde oynadığı rol hakkında tartışmalara yol açmış durumda.

60 Dolar Tavan Fiyatı ve Yaptırımlar

AB ve diğer Batılı ülkeler, 2022 yılının sonunda Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyatı belirlemiş ve deniz yoluyla yapılan ticarette bu sınıra uymayan işlemleri yasaklamıştı. AB’nin bu yeni yaptırım hamlesi, fiyat tavanını ihlal eden gemilere yönelik olarak daha sıkı kontrol mekanizmalarını içeriyor.

AB'nin attığı bu adımlar, Rus petrol ticaretine yönelik baskıları artırarak enerji piyasalarında yeni dengelerin oluşmasına yol açabilir.