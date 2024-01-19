Rusya'nın vurduğu Ukrayna dronu petrol tesisine düştü. Yangın çıktı

Rusya’nın Bryansk Bölgesi Valisi Alexander Bogomaz, Ukrayna’ya ait bir dronun etkisiz hale getirildiğini ve parçalarının bir petrol depolama tesisine düştüğünü, bu durumun bir yangına neden olduğunu açıkladı. Bu olay, Rusya’nın saldırılarına karşı Ukrayna’nın kuzey sınırındaki bir Rus kentini hedef aldığı bir dönemde gerçekleşti.

Bogomaz, Klintsy kentinde meydana gelen bu olayda, dron parçalarının petrol tesisine isabet ettiğini ve bu durumun tesisin dört tankında yangına yol açtığını belirtti. Yangına müdahale etmek için 140 itfaiyeci seferber edildi.

Ayrıca, tesisin 32 çalışanının tahliye edildiği ve geçici bir barınma merkezine yerleştirildiği belirtildi. Bu olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.