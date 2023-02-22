22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin: Rusya'nın Yeni START'ı devam ettirmesi Batı'nın yaklaşımına bağlı

Kremlin: Rusya'nın Yeni START'ı devam ettirmesi Batı'nın yaklaşımına bağlı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (START) devam ettirmesinin Batılı ülkelere bağlı olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:14
Takip Et

Rusya'nın Yeni START'ı devam ettirmesi Batı'nın yaklaşımına bağlı

Kremlin: Rusya'nın Yeni START'ı devam ettirmesi Batı'nın yaklaşımına bağlı
+
Aa
-

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya almasını değerlendirdi.

Batılı ülkelerin, Rusya'nın Yeni START'a yönelik kararına verdiği ilk tepkinin müzakereler için "umut verici" olmadığına işaret eden Peskov, "Öte yandan, zamanla koşullar değişebiliyor. Rusya'nın silah kontrolü konuları da dahil olmak üzere güvenliğini sağlamak için her şeyi yapması ve rakiplerimizin normal bir müzakere için olgunlaşmasını beklerken sabırlı bir yaklaşım sürdürmemiz çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, müzakerelere yönelik şartların değişmesi halinde Yeni START'ı devam ettirebileceğini anlatan Peskov, "Her şey Batı'nın yaklaşımına bağlı olacak. Endişelerimizi dikkate almaya yönelik irade ortaya koyarlarsa durum değişecektir." dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
1
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
4
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
5
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
6
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
7
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 4 bin 191 başvuru
﻿
﻿"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 4 bin 191 başvuru
﻿Beşiktaş Divanı'na deprem engeli
﻿Beşiktaş Divanı'na deprem engeli
﻿Beşiktaş Divanı'na deprem engeli
﻿Sinirli ot bitkisi zayıflatmaya yardımcı oluyor
﻿Sinirli ot bitkisi zayıflatmaya yardımcı oluyor
﻿Sinirli ot bitkisi zayıflatmaya yardımcı oluyor
﻿Mücadele suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mücadele suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mücadele suresinin Türkçe anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.