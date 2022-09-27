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Özel bankaların ardından. Rus ödeme sistemi MİR'den çıkan çıkana

ABD, Rusya’nın MİR adlı ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını uyarmıştı. Bunun hemen ardından iki özel banka MİR sisteminden çıkarken kısa bir süre sonra kamu bankaları da bu konuda adım attı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 23:25
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Rusyanın yere ödeme sistemi MİR de bulunan kamu bankaları bu sistemden çıktı

Özel bankaların ardından. Rus ödeme sistemi MİR'den çıkan çıkana
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Ekonomist Remzi Özdemir, geçtiğimiz günlerde Yeniçağ'a yaptığı açıklamada Türk bankalarına yaptırım gelebileceği yolundaki haberlerin ardından İş Bankası'nın MİR ödeme sistemini askıya aldığı bilgisini paylaşmıştı. Özdemir'in bu açıklamasından yaklaşık bir hafta sonra bu defa tüm kamu  bankaları Rus ödeme sismeti MİR'den çekildiklerini açıkladılar.

Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, MİR ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısı yapmıştı. İş Bankası ve DenizBank, ajanslara yaptıkları açıklama ile MiR uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurmuştu.

Onların bu kararından yaklaşık bir hafta sonra üç kamu bankası da MİR'den çıktıklarını duyurdu. 

Bloomberg’ün üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası, Rusya’nın MİR kart sisteminden ayrılmaya karar verdi.

Yetkili, kuruluşların Rus ödeme sisteminden çıkma kararını Salı günü erken saatlerde aldığını ve kararın da henüz kamuya açıklanmadığını bildirdi. Habere göre, söz konusu gelişmeyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı yorum yapmaktan kaçındı.

RUSYA'YA BÜYÜK DARBE VURACAK

Rusya tüm ödeme sisteminden çıkartılması nedeniyle MİR ödeme sistemi devreye sokulmuş ve aralarında İş Bankası’nın da bulunduğu bankalar bu sistemi kullanmaya başlamıştı. İş Bankası’nın geri çekilmesi başta Rusya ile ticaret ve turizme büyük darbe vuracak. Aynı zamanda Rusya ile para transferine de büyük darbe vuruyor.
 

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