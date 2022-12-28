﻿Rusya-Ukrayna savaşının geleceği

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 24 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı. Savaş 10 aydır sürüyor.

ABD'nin gerçek hedefi

ABD, savaşın bitmesini istemiyor. "Uzatmalı Savaş Stratejisi" uyguluyor. Amacı; Rusya'yı askerî ve ekonomik yönden zayıflatmak. Böylece, ABD/NATO'yu askerî yönden tehdit etmeyen güçsüz bir Rusya istiyor. Akdeniz'de Girit'e kadar uzanan kuşak ile Rusya'yı çevreliyor. Ukrayna'yı kaybeden Rusya kendi coğrafyasına sıkışmış olacak.

ABD, amacını gerçekleştirmek için Ukrayna'yı savaşın bir aracı olarak belirledi. Rusya-Ukrayna savaşı sayesinde silah satışında rekor kırıyor. Rusya'yı çevreleyen Doğu Avrupa ülkelerinde askerî varlığını artırdı. Bu ülkelere silah satışında büyük artış var. Almanya ve Japonya rekor düzeyde silahlanıyorlar; silahların büyük bölümünü ABD'den satın alıyorlar. 2022'den önce NATO üyeliği söz konusu bile olamayan İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi oluyor. Tek engel kaldı. O da, Türkiye'nin onayı. Ulusal çıkarlar açısından, PKK/PYD terör örgütüne olan ABD desteğinin kesilmesi; ABD'nin F-35 ve F-16 savaş uçaklarını vermesi karşılığında Türkiye, onay vereceğini koşul olarak ileri sürmeliydi. Tarihî bir kozdu. Ancak, bu stratejik kart, İsveç ve Finlandiya düzeyine indirgendi.

Zelenski'nin ABD ziyareti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkesinde savaş devam ederken 21 Aralık 2022'de ABD'yi ziyaret etti. Bu ziyaret, elbette Zelenski'nin değil, ABD'nin kararı. ABD Kongresi'nde konuşturuldu. Alkışlandı… ABD, Zelenski için ne yapsa az. Ukrayna'yı feda etti. ABD, Rusya-Ukrayna arasında "Ateşkes Anlaşması" istemiyor. Zelenski'yi Beyaz Saray'da, Kongre'de ağırladı ve savaşın sürdürülmesi yönünde güveni perçinledi. Binlerce insanın yaşamını yitirmesi, Ukrayna'nın altyapısının çökmesi, milyonlarca insanın evlerini terk etmesi, bazı kentlerin harabeye dönmesi ABD'nin önemsediği sonuçlar değil. Bu yüzden, amaçları için Ukrayna bir araç olarak kullanıldı ve yıllar sürecek savaşın tohumları atıldı.

Resmi kaynaklara göre, Ukrayna'dan yaklaşık 8 milyon insan Avrupa ülkelerine göç etti. Ülke içinde evlerini terk eden insan sayısı 11 milyona ulaştı. Ülkenin nüfusu 2021'de 43 milyondu. Nüfusun yaklaşık yarısı evlerini terk etti.

Savaşın dönüşümü

Yabancı savaşçıların, özel askerî şirketlerin, paralı askerlerin sahnede yer aldığı bir savaş uzun yıllar sürer. 1990'dan bu yana Irak ne duruma geldiyse, 2011'den bugüne Suriye ne durumdaysa Ukrayna da böyle olacak.

Zelenski, ABD ziyaretiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Washington'dan iyi sonuçlarla dönüyoruz. Patriot konusu Ukrayna için çözüldü. Maddi destek de olacak. Ayrıca başka anlaşmalar da var ve daha sonra bunlardan bahsedeceğiz."

"Başka anlaşmalar" ile ne kastediyor ve neden sonra açıklayacak? Rusya-Ukrayna arasında olası ateşkes görüşmesinin ABD'nin ancak onayı ile yapılacağı mı? Ya da savaşın Rus topraklarına taşınması mı? Veya Zelenski iktidarının destekleneceği mi? Fakat görünen gerçek, savaşın ABD istemeden sonlandırılmayacağı ve uzun yıllara yayılacağı. Savaşın uzamasını sağlamak için ABD, Ukrayna'nın askerî kapasitesini artırmak zorunda. Bu nedenle, askerî yardımları geciktirmeden yapıyor.

Rusya da boş durmuyor. Belarus üzerinden yeni bir cephe açarak Ukrayna'yı iki cepheli bir savaşa sürüklemek istiyor.

Nükleer silah kullanılır mı?

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus Devlet gazetesinde, 16 Aralık 2022'de yayımladığı makalede, ellerindeki nükleer cephaneliğin, Batı ülkelerin Rusya'ya karşı savaş açmasını engelleyen tek faktör olduğunu savundu.(1)

Rusya Devlet Başkanı Putin, 7 Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, "Nükleer savaş tehdidi büyüyor" demişti .

Peki, Putin nükleer silah kullanır mı? Rusya şu dört koşulda nükleer silah kullanabilir:

-Rusya'ya karşı nükleer/kitle imha silahlarının kullanılması,

-Rusya'nın stratejik hedeflerine saldırı yapılması,

-Rusya'ya karşı balistik füzelerin kullanılması,

-Rusya'nın toprak bütünlüğüne yapılacak saldırı.

Putin, yenilgiyle yüzleşebilecek bir lider değil. Kaderi, savaşın sonucuna bağlı. Yenilgi, Putin'in sonu demek. Bu açıdan bakıldığında, yenilgiyle yüz yüze kalan bir Putin, taktik nükleer silah kullanmaktan çekinmez. Putin'i durdurabilecek tek aktör, Çin…

Hitler ve Stalin, "Avrasya'ya hükmeden, dünyaya hükmeder" demişlerdi. "Ukrayna olmadan Rusya, Avrasya'da İmparatorluk olamaz" der Amerikalı ünlü siyaset bilimci Zbigniew Brzezinski. Samuel Huntington, "Medeniyetler Çatışması" adlı kitabında, Ukrayna'nın Avrupa ve Rusya medeniyetleri arasında bir çatışma alanı olduğunu belirtir.

Ukrayna'nın gözden çıkarıldığı, savaşın Rusya-Batı savaşına dönüştüğü ve uzun yıllar süreceği gerçeği tüm çıplaklığıyla ortada…

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Kaynakça:

(1) (Erişim, 26 Aralık 2022, 15.33).