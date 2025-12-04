Bu sonuçlar gelecek adına umut verse de ilerleyen haftalarda bu başlangıcı sürdürüp sürdüremeyeceğini merak konusu.

Yeniçağ yazarı Mehmet Şahincileroğlu’nun köşesinde belirttiğine göre, başrollerini Seda Bakan ve Uğur Güneş’in paylaştığı dizi, Salı gününden Pazar gününe çekilen “Bahar”ın yerine getirilmişti.

Reyting tablosuna bakıldığında “Rüya Gibi”nin, “Bahar”ın reytingleriyle neredeyse aynı sonuçları aldığı görülüyor. Gün değişikliğinin şu an için sadece bir tercih olduğu ve planlanan başarının henüz yakalanamadığı ortaya çıkıyor.

Şahincileroğlu, “Daha önce de belirtmiştim. Gün değişiklikleri, bazen çözüm olmuyor. ‘Rüya Gibi’, ‘Kral Kaybederse’nin final yapmasını avantaja çevirebilir. Kanal, diziye sahip çıkar ve gerekli tanıtım çalışmalarını yaparsa, yoluna doludizgin devam eder. Yoksa, rüzgar tersine döner.” ifadelerini kullandı.

RÜYA GİBİ KONUSU

İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken bir anda kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan’ın (Seda Bakan), gizemli patronu Emir’le (Uğur Güneş) tehlikeli ve tutkulu yolculuğunu anlatan dizi, Show TV’de izleyiciyle buluştu.

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSU

Seda Bakan (Aydan), Ahsen Eroğlu (Çiğdem), Şebnem Bozoklu (Fiko), Emre Bey (Efe), Celil Nalçakan (Tarık), Devrim Yakut (Hayriye)

Ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere ve Selçuk Borak gibi isimler de kadroda.

RÜYA GİBİ DİZİSİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKÂYE Mİ?

Show TV’nin yeni dizisi “Rüya Gibi” tamamen özgün bir senaryoya sahip. Senaryoyu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen kaleme aldı. Hiçbir yabancı diziden uyarlama olmayan ve gerçek bir hikâyeden esinlenmeyen yapım, tamamen hayal gücüne dayalı karakterler ve olaylarla izleyiciyi ekrana kilitleyecek.