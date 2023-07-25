Rüyada kişinin ahşap kapı sık görülen rüyalardandır. Rüyada görülen ahşap kapı anlamı rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada ahşap kapı ne demek? Rüyada ahşap kapı görmenin anlamı nedir?

RÜYADA AHŞAP KAPI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada ahşap kapı genellikle yakın gelecekte karşılaşacağınız yeni olasılıkları ve bir kapının size açılacağını temsil eder. Fakat, kapı gördüğümüz rüyaların yorumu kapının durumuna ve rüyanın senaryosuna bakarak yapılmalı.

Rüyada açık bir ahşap kapı sizin için yeni bir geçiş dönemi ve bir teklifin sizin için hala açık olduğunu gösterir. Rüyalar aleminde açık kapılar her zaman davet kapalı ya da kilitli kapılar ise ret ya da iptaldir.

Bir ahşap kapının kapalı ya da kilitli olması aslında çok kötü bir haber sayılmaz. Bu rüyaya göre sizin için bir geçiş hala söz konusu fakat bu bir engeli aşmanıza bağlıdır.

Birçok eski rüya psikoloğuna göre kapılar iki yolu ayırmakla ilişkilendirilen kadınsı sembollerdir. Aynı zamanda koruma ve barınmanın simgesidirler. Ayrıca, kapı küçükse işte terfi gibi yaşamda kaybedilen bir fırsatı da temsil edebilir.

Rüyada kilitli bir kapı, ulaşılamayan hedeflerin veya arkanızdan çevrilen entrikaların sembolü olabilir. Ancak, açık bir kapı, dileklerinizin yakında yerine getirilebileceği anlamına gelir. Bir binada ya da evinizin içinde bir kapı görürseniz bu, bu dünyadaki büyümenizi sınırlayan engeller olduğunu gösterir. Kapı kilitliyse, bu, ulaşamayacağınız hedeflere ulaşmaya çalıştığınızı sembolize eder.

Kapılar rüyalar aleminde aynı zamanda yeni bir başlangıcın sembolüdür ve kesinlikle olumlu bir alamettir