Bazı rüya tabircilerine göre durum itibariyle kötü algılansa da rüyada aldatıldığını görmek iyiye yorulur. Rüyada aldatılmak iyi ve güzel haberlerle ilişkilendirilir. Peki, rüyada aldatılmak ne demek? Rüyada aldatıldığını görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ALDATILMAK NE DEMEK?

Rüyada aldatılmak rüya kötü olarak düşünülse de pek çok rüya tabircisi rüyada aldatılmanın iyiye işaret olduğunu söyler.

Rüyada aldatmak iyi ve güzel haberlere işaret etmektedir.

Rüyada aldatıldığını gören kişi gerçek hayatın aksine aşk hayatında evlilik gibi kararlar alacak veya beraber olduğu kişiyle daha da güçlü bağlar kuracaktır.

Bir erkek rüyada karısı tarafından aldatılıyorsa gerçek hayat için bir uyarı aldığına işaret eder. Bu kişi aile hayatında bazı sıkıntılar yaşayacak demektir. Sıkıntıların sebebi de hane dışından kaynaklı bir kişi olabilir.

Aldatmak rüyaları olumlu yorumlansa da aile birliği için zorlu günlerin habercisi de olabilir.

Rüyada sevgilinin aldattığını görmek olumlu yorumlanır.

Rüyada kocasının aldattığını görmek tam tersine olumlu yorumlanırken kimi tabirciler de eşin bir şeyler sakladığına işaret ettiği şeklinde yorumlanır.

Kişinin bir ilişkisi yoksa ve rüyada aldatıldığını görüyorsa yeni bir ilişkiye başlayabilir.

Rüyada aldatıldığını ve o kişiden ayrıldığını görmek gerçek hayatta aynı durumla karşılaşıp kişiyi terk edeceğine işaret eder.

Rüyada aldatıldığını ve terk edildiğini görmek için kişinin iyi niyetini kullanmak isteyen kişiler olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılır.