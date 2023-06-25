Rüyada kişinin asansör görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada asansör görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada asansör ne demek? Rüyada asansör görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ASANSÖR NE DEMEK?

Rüyada asansör yukarı ya da aşağı hareket etmesine bağlı olarak iki farklı şekilde yorumlanır. Bu rüyada yukarı giden gökyüzüne yani ruhani aleme aşağı giden ise toprağa yakınlaşır. Aşağı gidiş bu yüzden dünyevi işlere yukarı gidiş ise daha manevi işlere yönelir anlamlar içerir. En genel anlamıyla asansörle yukarı çıkan Allah’a aşağı inen ise dünyaya yakınlaşır.

Asansör rüyalarının bir farklı yorumu da yükselme ve alçalma temasını esas alarak yapılır. Asansörle yukarı çıkan kişi seviye ve kademesini yükselir ve terfi eder, aşağı inen ise bunun tam tersine seviyesini düşürür ya da kazancı azalır. Bu yorum esas alındığında asansörle yukarı hatta en üst kata çıkmak en iyidir şeklinde yorumlanır. Yine buna bağlı olarak en alt zemin kata inmek bazen rezil olmak, bazen iflas etmek bazen en kötüyü görmek olarak yorumlanır.

Rüyada asansör hayatta karşılaştığımız iniş çıkışların simgesidir. Buna bağlı olarak asansörde yukarı ya da aşağı çıkışlar bazen sadece bugünlük ya da bu haftalık durumun iyiye ya da kötüye gitmesi anlamına gelebilir ve çok fazla ciddiye alınmamalıdır.

Bu rüya bazen şansın açılması ya da kapanması, bazen bir durumun bir süreliğine iyiye ya da kötüye gitmesi olarak da yorumlanabilir.

Asansörler genellikle çok kısa süreliğine içinde bulunduğumuz araçlardır, bu yüzden genellikle geçici iniş çıkışları temsil ederler.