13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rüyada balta görmek neye işaret eder. Rüyada balta ile kovalanmak ne demek?

Rüyalarda bazen anlamlandırılamayan nesne ve cisimler görülebiliyor. Rüyada balta görmenin anlamı da en çok merak edilenler arasında.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:04
Takip Et

Rüyada balta görmenin anlamı. Balta ile kovalanmak

Rüyada balta görmek neye işaret eder. Rüyada balta ile kovalanmak ne demek?
+
Aa
-

Balta günlük hayatta odunu kesmek, bir şeyleri kırmak için kullanılıyor. Rüyada balta görenlerde hemen araştırmaya başlıyor. Rüyada balta görmenin birçok anlamı bulunuyor.

RÜYADA BALTA GÖRMEK

Rüyada iki yüzlü balta görmek, saltanata, tüccar için de iyi kazanca delâlet eder. Baltanın tek yüzlü olanı imdat ve yardıma, rızkın genişliğine ve iyiye işaret ediyor.

Eğer rüyanızda balta gördüyseniz sıkıntılı konuların çözüme kavuşacağına yorumlanır.

Öte yandan eğer rüya sahibinin sağlığı kötüyse sağlığının iyi olacağına da işaret eder.

KIRIK BALTA GÖRMEK

Rüyanızda eğer ki kırık balta gördüyseniz bu da rüya sahibinin hastalanabileceğine veya para kaybın olacağına yorumlanıyor.

KADININ RÜYADA BALTA GÖRMESİ

Eğer rüya sahibi kadınsa ve rüyasında balta görüyorsa zengin olmayan fakat çok iyi kalpli biriyle evleneceği anlamına geliyor.

BALTA İLE KOVALANMAK

Rüya sahibi rüyasında balta ile kovalandığını görüyorsa bu kötü değil tam tersi iyiye işaret. Balta ile kovalandığını görmek rüya sahibinin başarıya ulaşacağını istediği mevkiye geleceğine veya şifa bulacağı şeklinde tabir edilir.

RÜYADA BALTA İLE BİRİSİNİ ÖLDÜRMEK

Rüyada balta ile birisini öldürmek hem iyi hem de kötü şekilde yorumlanır. İyi yönde olarak rüya sahibinin başkasının gerçekleştireceği bir çalışmada etkili olacağına ve başarıya ulaşacağına yorumlanıyor. Olumsuz olarak ise rüya sahibinin maddi sorunlar yaşayacağı şeklinde yorumlanıyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
4
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
5
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Uzmanından 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Günay ve Adekugbe'yi istiyor. Depremzede iki takıma Galatasaray'dan transfer desteği
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
﻿Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'i ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.