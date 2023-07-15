Rüyada çikolata görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada çikolata görmek görüldüğü duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada çikolata görmek ne demek? Rüyada çikolata görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ÇİKOLATA GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada çikolata bilinçaltı tarafından oluşturulan “yaşamın sunduğu ekstra zevkler” metaforudur. Çikolata aynı zamanda zevk, haz, cinsellik, mutluluk ve tatmin duyguları ile ilişkilendirilir. Rüya tabirciliğinde tatlı olan her şey mutluluk, sevinç, güzel haberler ve rüya sahibinin hoşuna gidecek gelişmelerle tabir edilir.

Rüyada çikolata güzel haberlere, jestlere ve beklemediğimiz zamanda yaşamın bize sunduğu hediyelere işaret eder. Rüyasında çikolataların tadını çıkaran ve yediği çikolataları beğenen kişi ertesi gün güzel bir haber alarak sevinebilir.

Rüyasında çikolata gören kişi ertesi gün kendisini mutlu edecek bazı gelişmeleri beklemelidir.

Kısacası, rüyasında çikolata yiyen ve bundan zevk alanın hanesine yine kendisine zevk ve mutluluk verecek bir şey girer. Bazıları için bu bir bebek müjdesi olabileceği gibi bazen haneden birinin iş bulması ya da bir sınavı kazanma müjdesi de olabilir.

Rüyada çikolata tüm bunların yanı sıra pozitif düşünce tohumları ve enerji sembolüdür. Fakat rüyada gördüğümüz ya da bize sunulan çikolatalar çürük ya da kötü görünümlü ise bu hayırsız bir işe ya da sonunda zarar göreceğimiz bir teklif almaya işaret eder.

Rüyada çikolatalar görmek ya da çok fazla çikolata olduğunu görmek yaşamımıza giren tüm rızık ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir.

Bazıları için rüyada görülen çikolatalar ihtiyaç duyulan para ya da kaynakları elde etmeyle ilgilidir.

Rüyasında çok güzel çikolatalar görene çok güzel bir teklif, fırsat ya da para sunulur.

Çikolataların fazla miktarda olması sunulan teklif ya da paranın fazla olması, az çok az ya da yetersiz olması kaynak ya da para eksikliğine işaret eder.

Rüyada çikolatalar kendimize kattığımız, kazandıklarımız ve elde ettiklerimizi temsil eder.