Rüyada çörek görmek ne demek?

Rüyada çörek pişirmek mutluluğa işarettir.

Rüyada çörek görmek, nimet ve menfaat ile tâbir olunur.

Rüyada tek çörek görmek bir evlada delâlet eder.

Rüyada çöreği parçaladığını görmek, bir cemaatın arasını açmaya ve bozmaya alâmettir.

Rüyada börek yediğini görmek, çeşitli yerlerden gelecek hayır ve menfaate yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada çörek otu görmesi, sıhhat ve afiyete tabir edilir.

Çörek otu yediğini görmek ise, eldeki maldan bir kısmının gideceğine işarettir.

Rüyada bir kimseden çörek otu almak veya ona vermek, o kişi ile arada meydana gelecek düşmanlığa delâlet eder.