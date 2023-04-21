Rüyada davul görmek ne demek? Rüyada davul görmek neye işaret?

Rüyada davul görmenin iyi ve kötü anlamları vardır.

Rüyada davul görmek ne demek? Rüyada davul görmek neye işaret?

Rüyada davul görmek insanlarla iyi ilişkiler kurulacağına işarettir.

Rüyada davul görmek uzaktaki bir akrabadan mutlu bir haber geleceğine delalet eder.

Rüyadas davul görmek beklenmedik bir olayla karşılaşılacağına yorumlanır.

Rüyada davul sesi duymak uzaklarda yaşayan bir arkadaşınızın yarduma ihtiyacı olduğunun belirtisidir.

Bir kimsenin rüyada davul görmesi, hoş bir haber ile tâbir olunur.

Rüyada davulcuyu görmek, haberleri getirip götüren kimseye delâlet eder.

Rüyada kendi elinde davul olduğunu ve evinde davulla oynadığını ve çağırıp bağırdım görmek, bela ve musibet ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada davulcu görmesi, haberleri getirip götüren adama yorumlanır.

Rüyada davulcu görmek, bazı kerede şiddetli ve korkunç bir hastalığa işarettir.

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