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Rüyada denizaltı görmek ne demek? Rüyada deniz altı görmenin tabiri nedir?

Rüyada bazen hiç tahmin edilemeyecek şeyler görülebiliyor. Bunlardan biri de denizaltı. Rüyada denizaltı görmek, işlerin iyiye gitmediğine işarettir.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 14:41
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Rüyada denizaltı görmek. Rüyada denizaltı görmek neye işaret

Rüyada denizaltı görmek ne demek? Rüyada deniz altı görmenin tabiri nedir?
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Ama daha da önemlisi rüya sahibinin sefere sıkacağına delalet eder. Aynı zamanda rüyada deniz altı görmek demek kişinin bir tehlikede olduğu ya da tehlikeli bir durum yaşayacağı demek.

Ancak denizaltı denize dalıyorsa bu da olumlu olayların olacağına işaret eder.

Eğer kişi rüyasında denizatını kullandığını görüyorsa o kişinin düşmanlarına karşı galip geleceğine yorumlanır.

Rüyasında kendisini denilzaltının içinde olduğunu gören kişi bazı sorunlar yaşayacağına ve bu sıkıntılı durumların ardından mutluluğa huzura erişeceğine delalet eder.

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