Rüyada diş kırılması görmek sık görülen rüyalardan biridir. Rüyada dişin kırılması görüldüğü duruma göre anlamı da değişiklik göstermektedir. Peki, rüyada diş kırılması ne demek? Rüyada diş kırıldığını görmenin anlamı nedir?

RÜYADA DİŞ KIRILMASI NE DEMEK?

Rüyada diş ya da dişlerin kırılması gerçek hayatta kalp kırmak ya da telafi edilmeyecek şekilde zarar vermek ile ilgilidir.

Rüyasında dişinin ya da dişlerinin kırıldığını gören kişi bir hata sonucunda zarar görür ve kayıp verir. Diş kırılması aynı zamanda insanları kırmak, kötü ya da incitici söz söylemek ya da konuştuğu şeyden pişmanlık duymaya delalettir.

Rüyada görülen dişler aynı zamanda nizam, uyum ve bir bütünü oluşturan yapı taşlarını temsil eder. Bu yüzden rüyada kırılmış dişler her zaman görüntü bozukluğu, bir esere uymayan duruş sergileyen ufak ayrıntılar ya da bir organizasyonda aşırı derecede göze çarpan ve kötü duruşuyla sırıtan her şeyi temsil ediyor olabilirler.

Rüyada güzel ve inci gibi dişler hep güzelliğin ve kusursuzluğun simgesi iken kırık dişler göze güzel görünmeyen ya da onarılması gereken kusurları temsil eder.

Rüyadaki kırık dişler aynı zamanda ufak tefek meseleler, üzerinde durulması gerekenler ve bizim tarafımdan bir el atılması gereken her şeyi temsil edebilirler. Rüyada dişleri kırık olanın hayatında çeki düzen vermesi gereken alanlar bulunur ve bu alanlara bir el atması gerekir.

Dişlerin rüyadaki dizilişi aslında günlük hayatımızda olayların ya da kişilerin duruşları hakkında bilgi verir. Bu yüzden kırık dişler bazen hayatımızda başlangıç yapıp sonuna getirmediğimiz ve tamamlamadan öylece bıraktıklarımızın da temsilcisi olabilirler. Bu rüyanın sahibi kendi hayatıyla ilgili bir düzenlemeye ve plana ihtiyaç duyar.