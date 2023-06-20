Rüyada kişinin fidan görmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada fidan görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada fidan ne demek? Rüyada fidan görmenin anlamı nedir?

RÜYADA FİDAN NE DEMEK?

Rüyada fidan hayatımızın henüz gelişmemiş bir yanını ve tüm potansiyelleri gösteren bir metaforudur. Bu rüya aynı zamanda üzerine düşersek büyüme ve gelişme olasılığı olan her şey hakkında bilgi sunar. Rüyasında fidanı gören kişi hayatının henüz gelişmemiş bu alanına odaklanırsa çok büyük menfaat elde eder.

Rüyada fidan görmek iş fikirleri, yaratıcılık ve ilhamın göstergesidir. Rüya sahibi yeni başlayan bu süreçte henüz gelişmemiş bu enerjiye odaklanırsa bu yolun sonunda kendisini büyük bir menfaat bekler.

Rüyada fidan bazen iç dünyamızda keşfetmemiş olduğumuz fakat yeni fark ettiğimiz bir yeteneğe de değiniyor olabilir. Bazen bu rüya farkına varılmamış ya da yeni farkına vardığımız bir fırsata değinir. Bu rüyanın sahibi yeni farkına vardığı bu potansiyelin üzerine düşerse çok büyük bir projeye fikir babalığı yapar.

Rüyada fidan görmek aynı zamanda manevi gelişim ve farkındalığın sembolüdür.

Rüya sahibi için bazı olasılıklar bilinçaltının derinliklerinde tıpkı uyuyan hücreler gibi beklemekte ya da bilinçli olarak bekletilmektedir ve ihtiyaç duyuldukları zaman çağrılırlar. Bu rüya bazıları için gücünün, yeteneklerinin ve içsel gücün farkında olmak fakat harekete geçmemekle ilgilidir. Bazıları için rüyadaki fidanlar bilinçaltında saklanmış B planlarıdır. Fidanlar zamanı geldiği zaman ya da tüm çıkış yolları tükendiği zaman kullanılmak için bir yerlerde gizli potansiyeller olarak bekletilen tüm çekirdek düşüncelerin temsilcisidir.