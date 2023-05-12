Rüyada inci görmek ne demek? Rüyada inci görmek neye işaret?

Rüyada inci görmek halk tarafından sevilmeye işarettir.

Rüyada ağıza inci sokmak mutluluğa delalet eder.

Rüyada boynuna inci takan kız evleneceğine yorulur.

Rüyada incileri tek tek ipe dizen bir kişinin mutluluk gözyaşları dökeceğine tabir edilir.

Bir kimsenin rüyada dizilmiş inci görmesi, Kur'ân-ı Kerîm ve ilme veya çocuğa işarettir.

Rüyada çanak dolusu inci aldığını görmek, çok ilme, şan ve şerefe ve halk arasında şöhrete delâlettir.

Rüyada inciyi bir kuyuya veya ırmağa attığını görmek, insanlara iyilik ve ihsan etmeye yorumlanır.