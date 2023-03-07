Rüyada kum görmek ne anlama geliyor?

Rüyada kum görmek, mal ile tâbir olunur. Rüyada çok kum görmek ,din ve dünyaca meşguliyet demektir.

Rüyada kum görmek geçmişte yaşadığınız sıkıntılara artık yakalanmayacağınız anlamına geliyor. Rüyada kum görmek, para ve mal demektir.

Rüyada elini kum içine soktuğunu görmek, dünya işlerinden bir şeye karışmamaya delâlet eder. Kumun çok fazla olması tabirde azaba işarettir.

RÜYADA KUM GÖRMEK

Rüyada kum içinde yürüdüğünü görmek, mal biriktirmeye ve o malı hayra sarf etmeye delalettir. Kum rüyası türlü türlü tâbir edilmiştir.

Kum görmek, ölüm ve hayata, zenginlik ve tembelliğe, üzüntü ve kedere, düşmanlık ve zulme delâlet eder.

Rüyada bir kadının kum içinde yürüdüğünü görmesi, uzun zaman kecasız kalacağına işarettir.

Kırmızı kum görmek, işsiz kimse için güzel bir mevki, hayırlı bir rızıktır.

Rüyada sarı kumu yüklenip taşımak hastalığa delâlet eder.