Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?

Rüyada kuşak görmek posta arabasına binmeye delâlet eder. Rüyasında kuşak gören kişinin güvenli bir iş anlaşması yapılacağına işarettir.

Rüyada kuşak görmek, babaya, erkek kardeşe veya amcaya tabir edilir.

Rüyada beline kuşak bağladığını görmek, ömrün yarısına eriştiğine delâlettir.

RÜYADA KUŞAK GÖRMEK

Çok kuşak görmek onları giyen kimse için, uzun ömre yorumlanır.

Bazı kere kuşak çocuk ile de tâbir olunur.

Yüksek makamdaki bir kimsenin rüyada gümüş kuşak bağladığını görmesi, şöhret ve mal sahibi olacağına delâlet eder. Bazı kere de rüyada kuşak görmek, kısa olursa, yarım bir ömre, uzun olursa, uzun ömre delâlet eder.

Eğer belindeki kuşak iplikten ise o kişinin ömrünün yarısı geçmiştir.