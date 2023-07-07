Rüyada menekşe görmek ne alama geliyor? Rüyada menekşe çiçeği ne demek?

Rüyada menekşe görmek bilgili ve uzun ömürlü olunacağına işaret eder.

Rüyada menekşe görmek, emsali arasında güzel ve üstün ahlaklı bir hizmetçi ile tabir olunur.

Rüyada menekşe çiçeğini yerden kaldırdığını görmek, yine güzel bir hizmetçiye delâlet eder.

RÜYADA MENEKŞE ÇİÇEĞİ GÖRMEK

Rüyada güzel menekşe ve güzel ve hoş kokulu olan çiçeği görmek, sabrı ve sebatı az olan bir hanıma alamettir.

Rüyada menekşeyi diğer çiçeklerle beraber görmek, ülfet ve muhabbet ile yorumlanır.

Menekşe rüyası, bazı kere de ömrü kısa bir çocuğa işaret eder.