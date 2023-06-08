Rüyada mescid görmek ne demek? Rüyada mescid görmek ne anlama geliyor?

Rüyada mescid görmek , hayır, bereket, ilim, hikmet, izzet ve şerefe delâlet eder.

Rüyada mescid görmek âlimlere de işarettir.

Rüyada mescidin kapılarını görmek, erkek âlimlere ve hafızlara yorumlanır.

Rüyada bir mescid yaptırdığını görmek, sünnete, hayra, nimete, akrabaları ziyarete, ehil ise hakim olmaya yorulur.

Rüyada kendi evinin mescide dönüştüğünü görmek, hayırlı amele, ibadet ve şerefe, izzet ve yüksekliğe erişmeye alâmettir.

Rüyada dükkanının mescid veya mescidin dükkan olduğunu görmek, bol rızka, helal kazanca ve menfaata delâlet eder.