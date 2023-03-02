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Rüyada mızrak görmek ne anlama geliyor? Rüyada mızrak görmenin tabiri nedir?

Rüyada mızrak görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları var. İşte detaylar…

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:54
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Rüyada mızrak görmek ne anlama geliyor

Rüyada mızrak görmek ne anlama geliyor? Rüyada mızrak görmenin tabiri nedir?
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Rüyada mızrak görmek saltanata, kuvvete, güce işarettir. Rüyada mızrak görmek demirden yapılmış ise kuvvete kazanca, demirden değilse çok para getirecek bir işe yorumlanır.

Bu rüyayı gören kişi eğer bir fakirse zengin olacağına tabir edilir.

Fakir bir adamın rüyada mızrak görmesi, zenginliğe zengin kimsenin görmesi de malının ve şöhretinin artmasına delâlet eder.

RÜYADA MIZRAK GÖRMEK

Rüyada mızrağının kırıldığını görmek, evladı veya kardeşinin vefatına işarettir

Rüyada at üzerinde ve elinde mızrak olduğunu görmek, şerefe delalettir.

Rüyada birisinin kendisine mızrakla vurduğunu, vurulan yerden de kan çıktığını görmek, vücudun sıhhat ve afiyetine ve çok mala yorumlanır.

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