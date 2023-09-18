Rüyada sarhoş görmek ne demek? Rüyada sarhoş görmek neye işaret?

Rüyada sarhoş görmek genellikle iyi şeylere yorumlanmaz.

Rüyada sarhoş görmek ne demek? Rüyada sarhoş görmek neye işaret?

Rüyada sarhoş görmek, işlerinizin kötü gitmesi aileniz içinde huzursuzluğa neden olacak anlamını taşır.

Kişinin malından, sağlığından ve parasından olacağına işarete eder.

Rüya sahibinin işlerinin ters gideceğine, yokluğa düşmeye bu gibi nedenlerden dolayı hane içi huzursuzlukların yaşanmasına işaret eder.

Rüya sahibinin elini attığı işlerin bozulacağına, yokluk içinde geçireceği günlerin yaklaştığına işaret eder.

Rüya sahibinin sarhoş erkek ve kadın görmek aynı manaya gelir. Rüya sahibinin gözden düşeceğine, saygınlığını yitireceğine neden olacak işler yapmasına işaret eder.

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