Rüyada serap görmek ne demek? Rüyada serap görmek neye işaret?

Rüyada serap görmek genel olarak hayale işaret eder.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rüyada serap görmek ne demek? Rüyada serap görmek neye işaret?

Rüyada görülen serap, tamamlanmayan batil bir işe işaret eder.

Rüyada serap gören kişi ümit ettiği bir arzusundan mahrum kalır.

Rüyada görülen serap, nifak, küfür veya dünya ziynetlerine rağbet etmektir.

Rüyada serabı görmek, arzu ve temenniye ve kavuşamayacağı bir şeyi ümit etmeye işarettir.

Şahitlik yapacak kimse rüyada serabı görse yalan yere şahitlik yapar veya o kimsenin bildiği şeyler bidattir.

Rüyada serap görmek, aslı ve hakikati olmaya bir haberdir. Bazen de serap göründüğü taraftan bir habercinin gelmesine işarettir.

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