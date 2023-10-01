Rüyada servet görmek ne demek? Rüyada servet görmek neye işaret?

Rüyada servet görmek, rüya sahibinin hayatında hiçbir sıkıntı yaşamayacağı anlamına gelir.

Rüya sahibinin rüyasında servet görmesi, kişinin bundan sonraki hayatını konforlu bir şekilde yaşayacağını ifade eder.

Kişinin rüyada büyük bir serveti olduğunu görmesi, rüya sahibinin temkinli olup elindeki malını, parasını he­saplı ve dikkatli harcamasını aksi halde fakir düşeceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada kendisini bir servete sahip görmek, ya­bancılarla konuşurken çok ihtiyatlı olmanız gerektiğine işarettir. Para konusunda yapılacak bir teklif konuşulurken temkinli olma­nız gerektiğine delalet eder.