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Rüyada tabanca görmenin anlamına çok şaşıracaksınız

Rüyada tabanca görmek ne demek ? Rüyada tabanca görmek olumsuz kötü bir şey mi? İşte rüyada tabanca görmenin anlamları…

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 13:57
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Rüyada tabanca görmek ne demek ve rüyada birini vurmak neye işaret

Rüyada tabanca görmenin anlamına çok şaşıracaksınız
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Rüyada tabanca güçlü ve saygın duyulan bir olmak anlamına geliyor.

Elinde tabanca gören kişinin de yaşamında yüksek rütbelere makamlara geleceği şeklinde yorumlanıyor.

Ancak rüyada tabanca kullanmak bir iftiraya uğrayacağı şeklinde delalet ediyor.

Tabancı satın alan kişinin ise birilerinin dedikodusunu yapacağına yorumlanıyor.

Rüyada tabanca temizleyen birinin ise yakın zamanda işe başlayacağına işaret ediyor.

Eğer rüya sahibi rüyasında tabanca ile ateş ediyorsa hırslı olacağına birkaç olay yaşayacağına delalet eder.

Rüyada tabanca görmenin en çok şaşırtan anlamı ise şu olmuştur:

Tabanca ile vurulmak, karşı cinsten birine kuvvetli bir şekilde aşık olduğuna yorumlanır.

Genel olarak ise rüyada tabanca görmek gam hüzün, keder anlamına geliyor. Rüyada elindeki tabanca ile birine kurşun attığını görmek, o kimseye iftira etmeye işarettir.

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