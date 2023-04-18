Rüzgar eken fırtına biçer atasözü halk arasında sıklıkla kullanılan atasözlerindendir. Rüzgar eken fırtına biçer atasözünün ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, rüzgar eken fırtına biçer ne demek? Rüzgar eken fırtına biçer atasözünün anlamı nedir?

Atasözleri ve deyimler, büyükler tarafından söylenmiş ve yüzyıllar boyu nesilden nesle aktarılmış olan sözlü miraslardır. Atasözleri genelde bir konu hakkında ders çıkarmayı ve bir durumu daha farklı, mecazi anlatmaya dayalıdır.

‘RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER’ ATASÖZÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Rüzgar eken fırtına biçer atasözü genellikle öfkeli olan ve sürekli etrafına öfke saçan kişiler için kullanılan bir atasözü olarak bilinmektedir.

Rüzgar eken fırtına biçer atasözü nasihat olarak kişinin daha sakin ve serin kanlı olarak olaylar karşısında bir tutum edinmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Bu atasözüne benzer bir atasözü de ‘öfke ile kalkan zarar ile oturur’ şeklindeki atasözüdür.

Rüzgar eken fırtına biçer atasözü ile ilgili örnek cümleler;

''Sonunda o adamı apartmandan atacakları belliydi rüzgar eken fırtına biçer.''

''Barışçıl yollar bularak rakipleri kızdırmamak haksız rekabet etmemek gereklidir. Çünkü rüzgar eken fırtına biçer sonunda zarar eden biz oluruz.''

''Çocuklarına sürekli bağıran annelerin sonunda sürekli şikayet eden ve mutsuz nesilleri olmaktadır. Rüzgar eken fırtına biçer.''

''Çok sinirli iken araba kullanmamalısın. Rüzgar eken fırtına biçer sonunda daha çok sinirlenebilirsin.''