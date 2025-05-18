Rüzgar sonucu dev çınar ağacı kafeye düştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Rüzgar sonucu dev çınar ağacı kafeye düştü

Kocaeli'de şiddetli rüzgarda devrilen çınar ağacı kafede hasara yol açtı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan sağanak ve rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kafenin çatısı ve yola devrildi.

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Ağacın devrilmesi sonucu kafenin çatısında hasar oluşurken, yol bir süre trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Bu arada, ağaç devrildiği sırada kafede müşterinin bulunmadığı öğrenildi.

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